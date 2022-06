Kunagi oli olemas ütlus, et tõde sünnib väitluses ning laiapõhjalist avalikku arutelu ja analüüsi peeti toimiva ühiskonna tähtsaks osaks. Väidetavalt käis Rooma keisririigi ajal mõttekultuur alla just seetõttu, et väitlusele hakati eelistama ainuvalitseja mõtete järgimist ning tõetunnetuse asendas ilus, kuid sisutühi kõne, kirjutab kolumnist Maarja Vaino.