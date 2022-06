Kristina Kallas ⟩ Haridusse investeerimine tagab pikaaegse heaolu kasvu

Meie heaolu kasv möödunud 30 aasta jooksul on olnud muljet avaldav. Me oleme madalate sissetulekutega riigist kasvanud ühe põlvkonnaga keskmiste sissetulekutega riigiks. Meie majanduse kogutoodang, meie keskmine palk, meie eluaastad on kasvanud postkommunistlikest riikidest kõige kiiremini. Meie tervishoiu- ja haridussüsteem on maailma tipptasemel ja me oleme saavutanud selle kolm korda väiksema investeeringute mahuga kui meie põhjanaabrid. Me oleme riigina ja inimestena vaieldamatult teinud väga palju asju õigesti.