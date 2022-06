Margit Sutrop ⟩ Laste parema tuleviku tagab hea haridus, mitte suurem perehüvitis

Eelnõu eesmärk olevat eelnõu esitajate järgi aidata võrdselt kõiki lapsi. Võrdne kohtlemine ei tähenda aga, et kõiki tuleb kohelda samamoodi, sest kõigi VAJADUSED pole samad. Näiteks üksikvanemaga pere vajadus on ilmselgelt suurem kui kahe vanemaga lapse pere vajadus. Perede vajadused on erinevad mitte laste arvust sõltuvalt vaid vanemate võimalustest, sissetulekutest, elukohast sõltuvalt. Andes kõigile ühelapselistele või neljalapselistele samasuguse summa, suurendame ebaõiglust ja jätame abita need, kes seda tõeliselt vajavad. Victor Hugo on öelnud, et kui teha seadus, mis keelab silla all magamise, siis see kohtleb küll kõiki samamoodi, aga ebavõrdselt/ebaõiglaselt, kuna sellele, kes elab lossis, ei ole sel seadusel mingit mõju, aga kodutult võtab see ainsa ööbimispaiga.