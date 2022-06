Lea Danilson-Järg ⟩ Peretoetuste vastu minnakse anekdootlike argumentidega

Viimase aja üheks olulisemaks poliitilise debati teemaks on kujunenud laste- ja peretoetuste suurendamine ning on selgunud, et inimeste vaated võivad ka selles küsimuses olla diametraalselt erinevad. Küsimustele, kas üldse ja kellele on lapsi vaja ning kuidas peaks neid ülal pidama, ei vasta kõik sugugi ühtviisi. Hiljuti läbiviidud arvamusküsitlusest selgus näiteks, et kuigi enamiku arvates peaks ühiskond kindlustama lastega peredele minimaalse või keskmise toimetuleku, leiab siiski ligi veerand inimestest, et iga pere peab ise toime tulema oma laste kasvatamisega.