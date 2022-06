Aare Uusjärv ⟩ Teenindaja töö pole pelgalt naeratamine

Teeninduse kogemine on igapäevane osa inimeste päevast. Kahetsusväärselt kohtame oma ümber aga tihtilugu vähemotiveeritud ja pelglikke teenindajaid. Ent Norstati klienditeenindajate uuringust selgus üllatav tulemus: 53 protsenti teenindajaid tunnevad, et kliendid ei väärtusta hoopis neid piisavalt. Kelle väravasse me sel juhul pelgliku teenindaja ja mitteväärtustamise palli veeretame – kas teenindaja, kliendi või tööandja?