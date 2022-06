Kaupo Kutsar ⟩ Tõstame ühe protsendi tulumaksu riigikeele ja hariduse edendamiseks

Haridus- ja teadusministeeriumi eesti keele arengukava 2021–2035 järgi annab eesti keele oskus paremad võimalused eneseteostuseks ja majanduslikuks eduks. Vaevalt et Valga valla venekeelsed elanikud seda arengukava olid lugenud, kuid millegipärast on viimastel aastatel valla ainukeses venekeelses lasteaias laste arv drastiliselt vähenenud. Seega ei olnud ka Valga vallavolikogul keeruline 30. märtsil Pääsukese lasteaia sulgemise otsust teha, sest ainus venekeelne lasteaed oli pooltühi. Lapsevanemad olid ise aegade jooksul valinud oma lastele kindlama tuleviku, paigutades oma võsukesed eestikeelsetesse lasteaedadesse.

Valga kohalikud ajaloohuvilised teavad Säde teatrit kui omaaegsest professionaalsest teatrit piirilinnas. Täna on Valga väga multikultuurne ja ka kultuurilised eelistused on sedavõrd erinevad, et palgalise riigikeelse teatri jaoks ei jaguks lihtsalt külastajaid. Samas on piiriülese kaksiklinna rahvaarv võrreldav nii Ugala kodulinna kui ka kutselist teatrit omava Rakverega. Pika lõimumisjutu asemel ütleksin lihtsalt: aeg on kasvada ühiseks kogukonnaks. Aeg on ka pealinnas ja Ida-Virumaal kasvada üheks kogukonnaks, ning riigikogu ja valitsus ei peaks olema arengutel sabassörkijad.