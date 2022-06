Arpo Kullerkupp ⟩ Looduskaitsjad mängivad emotsioonidele, mitte faktidele

Mati Sepp kirjutab: «RMK valduses oli 2021. aastal 1 048 329 ha metsamaad ja sellest kaitsealade all 409 896 ha, majandusmetsa alla jäi 638 896 ha. Kui võtta aluseks, et kõigest 23 protsenti on raieküps, siis saame pindalaks 146 839 ha, kus oleks majandusmetsas lageraie lubatud. […] RMK raiub aastas lagedaks ca 11 200 ha ja kui raiuda sellises tempos järgmised 13 aastat, oleks see mets kõik lagedaks raiutud.»