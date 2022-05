Mati Sepp ⟩ Keskkonnaminister Erki Savisaar langes metsatööstuse lobitöö ohvriks

Keskkonnaminister Erki Savisaar tõstis RMK uuendusraiete mahtu ja põhjendas seda sellega, et võidelda tuleb nii kuuse-kooreüraski vastu kui ka metsatööstuses valitseva toormenappusega. Ma julgen arvata, et ministril pole vähimatki aimu, et RMK-l on raieküpse metsaga väga kitsas. Looduskaitsjatel on olnud juba aastaid kahtlusi, et RMK-l napib raieküpset metsa, aga sellel teemal on ilmunud ainult mõni üksik artikkel ja need jäävad ka aastasse 2020.