Ene Kallas ⟩ Ole nii kena ja räägi eesti keeles

Saaremaal ei ole keelega probleemi. Kõik räägivad kas riigikeelt või tree english'i (puist inglise keelt). Mujal nii hästi ei ole. Vabalt võib sattuda inimese peale, kes keeldub kõnelemast midagi muud kui vene keelt. Eriti akuutne on see Tallinnas ja mujal Põhja-Eestis. Hea küll, need mõned hädapärased venekeelsed sõnad tulevad ikka meelde ja mis seal enam, häda ajab härja kaevu, konna poelettide juurde krooksuma. Siiski tekib alati küsimus: miks mõni venelane ei taha mitte mingil põhjusel rääkida eesti keelt? Lausa keelduvad? Hea küll, nad ei oska ehk eriti hästi (millest ma ka hästi aru ei saa, aga see selleks), aga vähemalt proovigu. Tükki see küljest ära ei võta ja haiget ei tee.