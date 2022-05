Irma Garcia (48, vasakul) ja Eva Mirelese (44) nimed kuuluvad sellest nädalast mälestustahvlile, mille olemasolu USA-le au ei tee. See on üleriigiline langenud haridustöötajate memoriaal Kansase osariigis Emporia ülikooli territooriumil, vanim sissekanne pärineb aastast 1764 ja pärast seda on lisandunud veel sadu töö tõttu tapetud õpetajaid.