Kaja Kallas ütles 17. mail Järva Teatajas ilmunud intervjuus, et peretoetuste tõstmisel on suur mõju kolme ja enama lapsega vanematele, kes kullatakse rahaga üle ja ei taha toetuse tõustes enam tööle minna, vaid kodus lapsi kasvatada. Hoopis vastupidiselt väitis Kallas 18. mai riigikogu infotunnis, et peretoetuste kasvul pole laste kasvatamisele üldse mingit erilist mõju. Sedaviisi endale vastu rääkides otsib peaminister põhjendusi, miks laste- ja peretoetused on asjatud kulud. Peaminister võiks mõista, et Eesti riikluse seisukohalt on perede toetamine oluline pikaajaline investeering, mitte tüütu püsikulu.