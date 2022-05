Martin Ehala ⟩ Kas Postimehe artikkel tõesti moonutab tegelikkust?

Karnau artikli peakiri «Miljonid kuluvad, aga naised sünnitavad ikka, kui pähe tuleb» esitab väite justnagu poleks lastetoetustel sündimusele positiivset mõju. Artikli alguses kirjeldatakse väga erakordset paljulapselilst üksikema, kelle üksikemadus ei ole paratamatus vaid teadlik valik. Seejärel saavad sõna neli ema, kes ütlevad, et raha neid küll rohkem lapsi saama ei pane, ja kaks neist nimetavad seda kriitiliselt «laste ostmiseks».

Seejärel tõdeb artikli autor: «Et raha paneb naisi ajutiselt rohkem sünnitama, on siiski fakt» ja kirjeldab mõne lausega Eesti peretoetuste positiivset mõju sündimusele, sedastades, et nende mõju kahaneb mõne aastaga. Lõik lõpeb siiski pealkirjas kasutatud üldistusega «Miljonid ja miljonid eurod on toetusteks makstud, aga naised sünnitavad ikka nii, nagu nad parasjagu ise tahavad.»