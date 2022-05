Lauri Vahtre ⟩ Postimehe artikkel moonutab tegelikkust

Võib-olla on alaväärne koguni laste saamine ülepea, sest nagu artiklis võidukalt lõpetatakse: iive oli taastetasemest allpool ka 1920ndail ja 1930ndail aastail, samuti nõukogude ajal, millest lugeja peaks otsekui järeldama, et ka nii pole katki midagi. Pole selge, kust autor sellised andmed võtab, teiseks aga on igasugune jutt «kestlikust kahanemisest» ulme ja absurd. Kahanemine ei saa olla kestlik ja midagi on vägagi katki.

Veelgi ebameeldivam on aga kogu teksti läbiv hoiak, et riik püüab lapsi raha eest osta. See on otsene kõrvakiil kõigile Eesti emadele, isadele ja lõpuks ka lastele. Pole vist väga meeldiv teada saada, et te olete oma lapsed teinud omakasupüüdlikult, raha pärast, koormaks ühiskonnale, kes teile kanditava raha arvelt võiks ju teha palju toredaid asju, näiteks edendada tundetaiplikku säilenõtkust. Aga ei saa, sest ahned titetreialid võtavad raha ära.