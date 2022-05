Lauri Vahtre ⟩ On viimane aeg NSV Liit laiali saata

Minu kursusekaaslane Tauno Pukk, kelle peagi mõrvasid Tartu vene ajateenijad, sõnastas 40 aastat tagasi ühe unistuse: «Nõukogude Liit on laiali saadetud!» Unistus aga jäi alles ja isegi täitus, kui NSV Liit 1991. aastal tõepoolest laiali saadeti ning Vene vägi 1994. aastal lahkus. Ainult et päriselt ei saadetud. Impeerium säilis tuhandete inimeste mõttemaailmas ja maailmapildis ning säilib ka täna, nagu Vene agressiooni teostajad, toetajad ning põhjendajad on veenvalt tõestanud. On viimane aeg 1990ndail pooleli jäänud töö lõpule viia, sest muidu meid enam kauaks ei ole.

Me räägime iga päev Eesti julgeolekust. Tugevdame oma kaitsevõimet ja kaitsetahet, ostame relvi, korraldame NATO kohalolekut, elame kaasa Soome ja Rootsi liitumisele NATOga. See on kõik väga õige ja vajalik ning inimesed, kes sellega tegelevad, väärivad suurimat kiitust. Kuid samas istume me kogu rahvaga pommi otsas, milleks on venešovinistlik osa elanikkonnast, kes õigustab Venemaa sissetungi Ukrainasse, pillub looritatud või looritamata ähvardusi ning ootab üsna varjamatult «omade» tagasitulekut, et «fašistidele» koht kätte näidata. See pomm tuleb kahjutuks teha, aga seda ei saa teha meie julgeolekuspetsid, kaitseministeerium ega kaitsevägi. Seda peab tegema eesti rahva nimel ja toel Eesti valitsus.