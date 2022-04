Raimond Kaljulaid ⟩ Eesti ei vaja feministlikku välispoliitikat

Kas tõesti on neid, kes veel ei mõista, et me elame uuel ajastul ja vähemalt osad progressiivsed ideed peavad jääma ootama paremaid aegu. Saame nendega tegeleda siis, kui otsene sõjaline oht on Euroopa ruumist kadunud. See võib võtta aega aastaid, aga pigem võtab see aega aastakümneid. Alati leidub keegi, kes püüab oma eesmärke saavutada jõuga.