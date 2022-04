Rainer Kattel ⟩ Eesti vajab feministlikku välispoliitikat

Igapäevased uudised Ukrainast näitavad, kuidas naiste ja laste vägistamisest on saanud sõjarelv. Kindlasti tuleb taolise seksualiseeritud vägivalla vastu protestida, nagu seda möödunud nädalal suurepäraselt tegid Eesti naisaktivistid Tallinnas Vene saatkonna ees. Sellele jõulisele sõnumile vastandus Mart Helme väide riigikogus, et ukraina sõjapõgenikest naised toovad Eestisse tagasi HI-viiruse ning hakkavad siin tegutsema prostituutidena. Helme suhtumine näitab, et ka Eestis on olemas oluline populaarne poliitiline jõud, kelle meelest naiste alavääristamine on lubatud poliitilise vaidluse relv. Kuigi paljud meist usuvad, et naistevastasel vägivallal ja soolisel diskrimineerimisel ei tohi olla kohta Eestis, näitavad viimaste aastakümnete konfliktid endisest Jugoslaaviast Ukrainani, et peaksime käsitlema soolist võrdõiguslikkust ja vastuseisu naistevastasele vägivallale ka meie välis- ja julgeolekupoliitika alustaladena.