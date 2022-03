Enne kui tehakse järjekordne haridussüsteemi pikas perspektiivis mõjutama hakkav muudatus, on oluline, et osapooltel oleks väga hea arusaamine inimese arengust ja motivatsioonist, kirjutab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi pedagoogilise nõustamise dotsent Riin Seema.

Õpetamist tunnevad siiski kõige paremini tegevõpetajad, kes omavad pikaajalist õpetamiskogemust. On kahetsusväärne, et teoreetikud püüavad läbi suruda kaasavas hariduses järjekordset haridusinnovatsiooni, kuulamata praktikute argumente selle kohta, mis on tõelised probleemid, mis vajavad lahendust.