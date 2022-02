Viimastel päevadel on üle kogu maailma avaldatud jahmatust ja nördimust Venemaa brutaalse rünnaku üle Ukraina vastu. Kuidas siis nii – Venemaa ei ründa ju naaberriike ega saada rakette tsiviilobjektide pihta, aga ometi on nad kuidagi iseenesest põlema läinud, võimalik, et Ukraina fašistid on seda ise teinud. Siit on loomulikult võimalik veel perverssemaks minna, väites, et kogu hävingu on tekitanud ukrainlased ise, oma vabastajatele relvadega vastu astudes ja Ukrainat rahumeelselt külastama tulnud õhudessantväelaste lennukeid alla tulistades. Või selgitada, et alles nüüd on selgeks saanud kogu lääne salakavalus ning alatus, kes on hea presidendi Putini surunud olukorda, kus ta peab tankid slaavi vendade vastu saatma. Ilmselt istub Putin praegu Kremlis ja valab tulikuumi pisaraid. Seda karmim saab aga kättemaks Ukraina narkomaanidele, banderalastele, fašistidele olema, olgu nad peitunud juudist presidendi selja taha. Ja nii edasi ja edasi.