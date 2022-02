Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Mõeldes pikalt ja põhjalikult ning lugedes päevakajalisi sõnavõtte põhikoolieksamite teemal, leidsin end mõttelt, et tõesti: maailm muutub ja haridussüsteemil on aeg järele jõuda. Olgu öeldud, et räägin oma taustast lähtudes põhiliselt vaid matemaatikaeksami olemusest ning olulisusest. Aga mõtleme siis: mida matemaatikaeksami tulemus meile näitab?