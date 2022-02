Maailma kõige targem rahvas hakkab tarkade ülemjuhatajate peibutusel taas sulgema oma maakeskkoole. Kohalike omavalitsuse tegelastele pakutakse klaashelmeid, see tähendab pisut raha selle eest, et nende kandis poleks enam keskharidust. On juba kõlanud mitut masti tegelaste soostumine sulgemisega, sest seal, kus kõneks haridus, on alati kõneks ka raha, täpsemini, selle kokkuhoid. Jah, mis teha, kui lapsi pole. Miks lapsi pole, kui nad ju kunagi olid? Kes mäletab, see teab, kuidas kümnete aastate jooksul on valimiste-eelsetes ilukõnejuttudes lubatud heldelt regionaalpoliitikat. Ja kuis kõigile mõistlikele ettepanekutele sel teemal järgneb hiljem võimutroonil olijate vaikus.