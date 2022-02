Aga see Pandora laegas oleks pidanud avanema juba aastakümneid tagasi! Kahjuks on selle laeka kaant paotatud ainult siis, kui tegu on olnud ilmselge korruptsioonijuhtumiga. Sisuliselt pole teadlike riigile (või riigi poolt rahastatavatele asutustele) kahjulike otsuste tegemise eest peale madalaima astmete ametnike mitte kedagi vastutusele võetud. On küll olnud «poliitilise» vastutuse võtmisi, mis reaalsuses tähendab oma ametikohast loobumist, kuid enamasti kohe ka mõnele muule hästitasustatud riigiametile saamist-määramist.