Ühelt poolt on täiesti selge, et kui kohtus leiavad tõendamist sünnipäeva arveldamine ja kohvimasina virutamine, kuigi viimane tundub küll pigem lohakusrumaluse sümbolina, siis vargus on vargus, ja pole tähtis, et kunagi tegid paljud nii.

See on sigadus ja sellele on ühiskondlik ning poliitiline hinnang antud, poliitiline karjäär on peatunud ja ei ole näha, et nii pea taastuks.