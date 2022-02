Robotniiduk on kindlasti märk tehnoloogilisest progressist, aga roheoskuslik oleks hoopis niitmise minimeerimine, näiteks õite- ja liigivaese muru asendamine niitmist vähe vajava aasaga. FOTO: Wikimedia Commons

Muutuvas töömaailmas ja tööjõunappuse tingimustes on majanduse konkurentsivõime hoidmisel võtmetähtsus täiend- ja ümberõppe võimaldamisel ning digi- ja roheoskuste osakaalu suurendamisel. Võtmetähtsusega on mitme tuhande värskelt koolitatud IKT-spetsialisti lisandumine igal aastal, kirjutavad Kutsekoja juhatuse liige ja OSKA programmijuht Tiia Randma ning OSKA peaanalüütik-arendusjuht Yngve Rosenblad.

Rahvastikuprognoos näitab, et nooremaid tööealisi inimesi jääb lähiaastatel tööturul vähemaks. See toob kaasa olukorra, kus pea kõigil elualadel napib uusi töötajaid. Koolituskohtade arvu suurendamine tööjõupuuduse probleemi ei lahenda, sest noori õppijaid lihtsalt pole nii palju, kui töölt lahkuvate inimeste kohtade täitmine eeldab. Seega on vaja leida võimalusi täna töötavate inimeste täiend- ja ümberõpetamiseks ning tööelu pikendamise soodustamiseks. Ühiskonna oluliste elualade toimimiseks tuleb kaaluda ka töörände senisest laialdasemat võimaldamist.