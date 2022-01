Samal ajal kui Venemaa on piiril Ukrainaga kütnud pinged keemistemperatuurini, soovitab staažikas endine diplomaat Harri Tiido näha Eestil olukorras ka kasulikke õppetunde. «Kui see kriis on hea selleks, et Eesti suurendaks kriisivalmidust, oleks see juba midagi,» lausub ta.