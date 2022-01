Eesti erinevatele valitsustele on jäänud kahe silma vahele energiaga varustatus ja sellega kaasneda võivad hinnaprobleemid. Nüüd on häda käes, kuid kümmet aastat, millega oleks võinud arendada tuuleenergia tootmise vähemalt Soomega võrreldavale tasemele, pole kusagilt võtta. Lubatakse, et järgmise kümne aasta pärast saab, aga kahju meie elatustasemele, majanduse konkurentsivõimele ja rahva usaldusele oma riigi vastu on juba tehtud.