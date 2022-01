Eestikeelse hariduse tegevuskava on avalikuks aruteluks valmis. See on leebe tähtaegade, kuid konkreetne tegevuste poolest. Kolmteist aastat on piisavalt pikk aeg, et saavutada mõju ning näha planeeritud tegevuste tulemusi. Kolmteist aastat on piisavalt pikk aeg, et iga kolme aasta tagant teha vahekokkuvõtteid ning vajadusel tegevuskava kohendada. Jätkugu meil ainult järjekindlust ja (poliitilist) tahet tegevusi päriselt ellu viia, kirjutab Ida-Viru Haridusklastri «Hariduskopter» koordinaator ning eestikeelse hariduse tegevuskava töörühma liige Kerda Eiert.

Praegu oleme olukorras, kus kutsehariduses ja gümnaasiumis, rääkimata kolledžitest, kustutatakse ainult tulekahju. Noored on jõudnud küll uuele haridustasemele, kuid keeleoskus on selline, mis ei võimalda edukalt hakkama saada. Eesti keele õppimise protsess peab olema süsteemne ning algama juba lasteaiast. See on õilis mõte, kuid mida me teeme praeguste gümnaasiumis, kõrg- või kutsekoolis õppivate noortega? Nemad on varasema süsteemituse mõrud viljad, mis annavad teravalt tunnistust keeleõppes tehtud senistest tagasihoidlikest otsustest. Ja hetkel, kui on loodud eestikeelse hariduse tegevusplaan, söandame endiselt öelda, et kindlaks määratud tähtajad ei päästa. Mis siis aitab? Tähtajatus pole meid nende aastakümnete jooksul igal juhul eesmärgini viinud.