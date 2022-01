LHV majandusekspert Heido Vitsur kirjutas 3. jaanuari Postimehes, et Eesti pensionärid virelevad vaesuses ning neid päästab sealt kohustuslik pensioni II sammas. See on silmakirjalik väide, sest II pensionisamba tõttu on pension praegu 25 protsendi võrra väiksem, kui oleks olnud ilma II sambata. Elujärge parandab hoopis Eesti majanduse hea käekäik, kirjutab majandusanalüütik Kristjan Järvan.