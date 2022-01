Pensioni teise samba reformiga läks just nii, nagu saigi minna, ja üldsegi mitte nii, nagu selle reformijad väitsid minevat. Talve hakuks on teisest sambast lahkunud või lahkumas iga neljas kindlustusvõtja ja neist pooled kibekiirelt välja võetud raha ka ära kulutanud ning ainult mõned tuhanded hakanud ise vanaduspäevade paremaks kindlustamiseks raha investeerima.

Esiteks seda, et umbes pooltele eestimaalastest teeb tänane ja homne päev palju enam muret kui see, mis võib saada probleemiks tulevikus. Et enamik ei lahkunud teisest sambast mitte seepärast, et tahtsid oma pensionipõlve rahaasjade korraldamist enda kätte võtta, vaid lihtsalt seepärast, et neil oli vaja raha kulutada. Ükskõik, kas siis oma eelarveaukude lappimiseks või unistuse täitmiseks.