Marti Aavik. FOTO: Mihkel Maripuu

Lugu külamehest, kes iga talve lõpus aialipid ära küttis ja igaks sügiseks uue aia tegi, on nukker. Üldse ei tahaks, et me terve Eestiga tema moodi oleks. Saab paremini.



No näiteks, lisaks testimisele ja vaktsineerimisele oleks kaks järjestikust valitsust saanud tõsiselt tegeleda koolide jmt hoonete ventilatsiooniga, otsida õhus hõljuvaid viirusi tapvaid seadmeid. Kallis ja kõike ei jaksa? Kuhugi oleks sellega ju ometi jõutud. Pihta võiks hakata veel nüüdki ja kasu oleks mitmekülgne. Kurb on vaadata, millise järjekordse muretusega libiseme koroonaviiruse neljandasse lainesse.

Imelik, et alles energiakandjate hinnašoki mõjul jõuab kohale teadmine, et Eestis ja terves me ümbruskonnas pole tootmisse piisavalt investeeritud. Kuigi hoiatused on kõlanud pikkade aastate jooksul, lugematutel konverentsidel ja seminaridel. Paraku loevad ikka need tuulikud ja salvestid ja muud tootmisseadmed, mis päriselt on valmis ehitatud ja õigel ajal töötavad.

Unelmate tulevikus võiks tulemuseks olla hoopis suurem energiasõltumatus, inimeste ja teiste elukate jaoks tossuvabam keskkond ja üksiti jõukam ühiskond.