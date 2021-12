Jan Trei tõi eelmise nädala Postimehes lauale väga olulise teema, mis on seotud kohalike omavalitsuste teenuste pakkumisega ning inimeste tegeliku elukohaga. On ammu teada, et inimesed ei ela paljudel juhtudel sellel aadressil, mis on rahvastikuregistris. Põhjuseid, miks tegelik elukoht ja registreeritud elukoht lahknevad, on väga palju. Kes tahab oma registriaadressiga toetada valda, kus on maakodu (et sinna laekuks tema tulumaks), kes tahab tasuta linnatranspordiga sõita, kes tahab lapse paremasse kooli panna ja lõpuks, kes lihtsalt ei ole viitsinud oma elukohta ümber registreerida pärast kolimist. Põhjusi on veelgi.