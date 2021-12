Projektis pakutud lahendusteedest osa toovad paratamatult kaasa vajaduse hinnata ja otsustada, missuguseks kujuneb Eesti omavalitsussüsteemi tulevik. Eelkõige pean silmas projekti raames pakutud lahendust, kus rahvastikuregistris on võimalik määrata algoritmi alusel konstrueeritud elukoht ning teine elukoht, mis on isiku tahteavalduse alusel valitud ja seob isiku kindla omavalitsusega. Selle alusel toimuks maksude arvestamine linna või valla tulubaasi ning ka omavalitsuse teenuste osutamine oma elanikkonnale. Mõju osas omavalitsussüsteemile olid ka eksperdid seda meelt, et see lahendus tooks kaasa linnade ja valdade tegevuse ümbermõtestamise.