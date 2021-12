Vähem kui põlvkonna jooksul on kõrgkoolis meeletult kasvanud kohustusliku mõõduvõtu ja Exceli tabelite hulk nagu ka abitaotluspaberite hulk ning päristööks jääb üha vähem aega, samas on õppejõudude palk jäänud ajale jalgu ja eestikeelne kraadiõpe hääbumas, kirjutab Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja ehtekunstnik Kadri Mälk.

Selle Ott Arderi – olgu muld talle kerge! – parafraasiga tahan öelda, et meie haridus- ja kultuurielus on kõik justkui hästi. Siia pange nüüd ise sobiv emotikon lõppu.

Et Eesti kõrgharidus on aastaid alarahastatud, on fakt. Puuduolev 100 miljonit eurot kõrghariduses on ühe korraliku ärimehe ja ka valitsuse liikme silmis täpe, kuid paraku kustunud täpe.