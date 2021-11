Nagu me väga hästi teame, pole midagi uut päikese all. Veidi enam kui kolm ja pool sajandit tagasi tabas Inglismaad katkuepideemia. Haiguse leviku peatamiseks võeti mitmesuguseid meetmeid, millest üks olulisemaid oli sotsiaalne distantseerumine, mis eesti keeles tähendab inimestevaheliste kontaktide vähendamist. See oli tõhus meede ning selleni jõuti, ilma et terviseamet või teadusnõukoda oleks inglastele selgitanud, mis seda kohutavat haigust põhjustab ja kuidas see täpselt levib, kirjutab õpetaja ja lastekirjanik Ilmar Tomusk.