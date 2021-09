Postimehe töötaja Hebo Rahman. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Viimasel ajal on rohepöörde kriitikud hakanud jutustama, et ÜRO kliimapaneeli (IPCC) raport ei ole üldse nii hirmus ja hoiatav kui hüsteeriline Brüssel ja ajakirjandus seda näidata proovivad. See olevat pigem vaikne nending, dokumentaalkirjeldus maakera kliimast kui sellisest.



Nõnda andis mõista Postimehe kolumnist Tarmo Pikner: «Selles kirjeldatakse kiretult protsesse, mis on toimunud juba 4,2 miljardit aastat ehk nii kaua, kui maakera tiirelnud.»

Samamoodi rääkis ka Martin Helme ETV «Esimeses stuudios» – EKRE esimehe sõnutsi ütlevat kliimapaneel meile, et kliima on planeedil kõikunud mitu miljardit aastat ja inimese osa selles on «väga väike».

Küllap öeldakse selles pea 4000 lehekülgelises dokumendis nii mõndagi. Siinkirjutaja pole kohe kindlasti seda kõike läbi lugenud ja ilmselt kunagi ei loe ka. Kuid elementaarne teadmine raportist kui žanrist lubab eeldada, et tähtsamad ja põhimõttelisemad asjad kohe algul ära öeldakse. Nii võibki leida dokumendi algusest «Kokkuvõtte poliitikakujundajatele».