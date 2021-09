Eesti keelt ja kultuuri saab Soomes peaainena õppida vaid Helsingi ülikoolis. Teistes Soome ülikoolides on aine õpetamine lõpetatud või seda on kahandatud miinimumini. Sellest hoolimata on eesti keele õpetamise ressursse märkimisväärselt kokku tõmmatud ka Helsingi ülikoolis. Aastal 2020 lõpetati eesti keele külalisprofessuur ja ka lektorikohtade püsimise eest on tulnud pidevalt võidelda. Kärped ohustavad õppeainet pidevalt ning õpetamistaseme hoidmine on aina keerulisem.