FOTO: Baltic Logistic Solutions

Rahvusvahelises kaubaveosegmendis on maanteetranspordil üks juhtivaid positsioone. Täna on see üks ihaldatuimaid teenuseid, mis võimaldab kaupa paindlikumalt, kiiremini ja sujuvamalt teise riiki toimetada. Eesti on Euroopa ja teiste riikidega ühendatud paljude teedega, mis võimaldavad takistamatult vedada erinevaid kaupu üle maailma. Sageli on see isegi ainus transpordiliik, mis võimaldab kaupa suurtest maanteedest eemal asuvatesse linnadesse toimetada. Vaatame lähemalt rahvusvaheliste kaubavedude maailma.

Maanteetranspordi peamised liigid

Kaubavedu maanteel on võimalik ainult siis, kui riikide ja linnade vahel on teedevõrk. Kui see nii ei ole, võidakse erikonteinerites lasti lennata või saata. Kõik sõltub sellest, millisesse riiki kaup saadetakse. Kaubaveoks Eestist Balti riikidesse, Euroopasse või teistesse naaberriikidesse on aga kaubavedu maanteel selleks kõige tõhusam ja usaldusväärsem viis. Kaupade vedu veoautoga saab teha isegi mitu korda päevas. Kauba transportimisel lennukiga või laevaga peate võib-olla ootama kuni sõiduk on täielikult täidetud. Lisaks on see kõige paindlikum viis, kui kaup tuleb toimetada peamistest linnadest veidi kaugemale lattu või müügikohta. Kaubavedu maanteel saab teostada mitmete erinevate sõidukitega - olenevalt veetava kauba tüübist. Vaatame igaühte neist.

Tavaline kaubavedu maanteel

Sõiduk, millega kaupa veetakse, sõltub veetavast kaubast. Sellesse kategooriasse kuuluvad kõik kaubad, mida saab transportida tavalise sõidukiga, nt kaubad, mis ei vaja eritingimusi. Tavalised veokid ei sobi ohtlike või äärmiselt suurte veoste transportimiseks ega ka kiiresti riknevate toiduainete transportimiseks. See on aga üks enim kasutatud sõidukiliike kaupade kiireks vedamiseks, mis ei nõua eritingimusi nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil.

Eriliste toodete transport

Temperatuurist sõltuvaid tooteid tuleb transportida temperatuuri kontrollisüsteemidega varustatud sõidukites. Selliseid veokeid nimetatakse ka isotermilisteks veokiteks. Tavaliselt kasutatakse selliseid sõidukeid kaupade jaoks nagu kala, liha, köögiviljad, puuviljad, piimatooted, joogid, ravimid või lilled. Vajalike temperatuuritingimuste tõttu, mida hoitakse veoses kogu transpordi kestel, ei halvene tooted ja need tarnitakse kõrgeima kvaliteediga.

Täis- ja osakoormatega kaubavedu

Kaubavedu saab teostada mitte ainult erinevate transpordivahenditega, vaid ka mitmel erineval viisil - täis- või osakoormatega.

Täiskoorem (FCL) tähendab, et kogu konteiner on mõeldud ühele kaubasaatjale. Tavaliselt valivad selle meetodi ettevõtted, kes veavad suuremaid kaubakoguseid. Osakoorma (LCL) vedusid teostatakse siis, kui saadetis ise on väiksem kui veokikonteiner. Mitu väikest saadetist koondatakse täiskoormaks ja need saab vedada laadimispunktist ümberlaadimis- või ladustamiskohta ning alles seejärel transportida kaubasaajani. Osakoormad koosnevad tavaliselt alla 3 -tonnistest saadetistest ja ei võta rohkem kui 10 kuupmeetrit ruumi. Sellise veose transport on ökonoomsem, sest ühte konteinerit saavad kasutada mitmed saatjad ja kohaletoimetamise hind jagatakse kõikide klientide vahel.

Uusimate tehnoloogiate mõju kaubaveo protsessile

Logistikaprotsessides rakendatavad tehnoloogiad on muutnud mitte ainult logistika juhtimist, vaid ka kaubaveo protsessi. Nutikate tehnoloogiate rakendamisega on kaubaveoteenused muutunud kiiremaks ja mugavamaks. Milliseid tehnoloogiaid kasutatakse tänapäeval kaupade transportimiseks?

Asjade internet (IoT tehnoloogia) – on süsteem, mis ühendab mitu erinevat seadet ühte võrku, et edastada kriitilist teavet ja andmeid. See tehnoloogia on tugevalt mõjutanud kogu kaubaveo protsessi. See tagab, et sõidukid, juhid ja dispetšerid on alati ühenduses ning iga üksiku kaubaveo protsessi teave on ajakohane. Asjade internet aitab ka sõidumarsruute planeerida nii, et need oleks võimalikult produktiivsed. Näiteks võib see juhte teavitada teel olevatest takistustest ja luua marsruudi peatuste vältimiseks ja kütuse säästmiseks.

Dokumentide digitaliseerimine. Hunnikute viisi paberit ja kaustu - aegunud viis dokumentide säilitamiseks ja haldamiseks. Nüüd võimaldab kaubaveol kasutatav tehnoloogia vähendada paberdokumentide arvu, kandes need digitaalsesse ruumi. See mitte ainult ei hõlbusta teabe haldamist, vaid ka selle analüüsimist. Lisaks säästab digitaalse süsteemi installimine palju aega dokumentide kirjutamisel või nende printimisel.

Kuidas on kaubaveol kasutatav tehnoloogia ettevõtetele kasulik?

Kaubaveoprotsessides kasutatavate tehnoloogiate üks suurimaid eeliseid - transpordikulude vähendamine. Võimalus kõiki protsesse reaalajas analüüsida ja jälgida võimaldab teil valida parima sõiduki, transpordiliigi (täis- või osakoorma) ja planeerida marsruuti nii, et kütusekulu oleks kõige optimaalsem. Protsesside ja andmete reaalajas jälgimine aitab tõsta ka klienditeeninduse taset. Kauba omanik saab igal ajal digitaalsete andmetega ühenduse luua ja lasti asukohta jälgida ning seega ennustada, millal veos jõuab lõppkohta. Lisaks, kui otsustatakse kaubaveo protsess sisse osta spetsialiseerunud logistikaettevõttelt, säästab see äri jaoks palju aega. Ettevõte ei pea enam isiklikult sõidukite eest hoolitsema, marsruute looma, autojuhte otsima ja eksportimiseks vajalikke dokumente täitma. Ekspediitorid hoolitsevad kõigi vajalike protsesside eest ning säästetud aega saab kulutada muude tegevuste täiustamiseks või laienemiseks teistele turgudele.