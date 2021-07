Kurb on lugeda, milleni on langenud tänapäeva ühiskonna ees seisvate väljakutsete mittemõistmisel inimene, keda mäletame noore julge tegijana Eesti taasiseseisvumise päevilt. Tundub, et Lauri Vahtre jaoks on aeg seisma jäänud enam kui 20 aastat tagasi.

Nimeliselt saab Vahtrelt sarjata Frans Timmermans, Euroopa Komisjoni asepresident, olgugi et Euroopa rohepöörde kava sündis paljude poliitikute, ametnike ja ekspertide koostöös. Iseenesest on muljetavaldav ajastu märk, et sotsiaaldemokraadist Timmermans juhib radikaalset reformi, mis paratamatult sisaldab endas tarbimise piiramist – aastakümneid on sotsiaaldemokraadid seisnud piiramatu tarbimise kasvu eest, et vaesed ei tunneks end liiga vaestena, vaatamata rikkuse koondumisele väheste kätte. Seinana majanduskasvu ees seisev keskkonnakriis ei ole Vahtrele mõistetav, küll aga paiskub välja vimm poliitilise vastastiiva esindaja vastu.