Sisuliselt on mu arvates nii, et üks räägib aiast, teine aga aiaaugust. Minu arvamus oli suunatud selle teadvustamisele, et naistearstide, olgu nad siis tõepoolest Eesti juhtivad, nagu Te väidate, ettepanekute realiseerimine tähendaks Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmist (mis seejärel satuks paratamatult vastuollu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga). Samuti üritasin näidata, kuidas on isikul kehtivas kriminaalmenetluses võimalik tõendada teise isiku nõusolekut üheks või teiseks tegevuseks, kui pakutava konstruktsiooni korral ainukest võimalust vältida süüdimõistmist vaid ainsa süüstava tõendi olemasolul. Kui seda süüstavat tõendit on võimalik seada süsteemi teiste tõenditega, on jutt muidugi teine. Keda või mida ma sellega õigustasin, jääb mulle arusaamatuks.