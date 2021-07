Andres Adamson. FOTO: Hetk videoloengust

Haridusküsimustes, eriti nende sisulises pooles, on väga palju sellist, mida ei saa ega tohigi otsustada ametnike poolt, kirjutab ajaloolane Andres Adamson.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Haridus- ja noorteameti ümber puhkenud kära ärgitab mind osutama, et selle peadirektori ametikohal poleks Ulla Ilissoni asemel hakkama saanud ka mitte keegi teine. Ega hakkagi ilma eelnevate ümberkorraldusteta saama. See võimatus oli ilmne juba siis, kui too uus riigiamet aasta eest SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse ühendamise teel loodi. Põhjusi on mitmeid ning kahest peamisest üks on liiga keerukas struktuur.

Selgitan analoogia kaudu. Olen ajaloolane, ka sõjaajaloolane. Kogu maailma relvajõududes kasutatakse juba sajandeid peamiselt kolmik- ja nelikjaotust: rühmas on 3–4 jagu, kompaniis 3–4 rühma, pataljonis 3–4 kompaniid, rügemendis või brigaadis 3–4 pataljoni, diviisis 3–4 rügementi või brigaadi. Selle aluseks on asjatult raisatud verega kinni makstud teadmine, et üks juht enama kui 3–4 otsese alluva tegevust suunata ei suuda (üldjuhul, erandeid on muidugi, ja mitte vähe).