Lugesin huviga endise ministri Kaimar Karu arvamusartiklit , mille keskne sõnum oli, et praeguste parteilaste tuim ja enesekeskne suhtumine Eesti arengule kaasa ei aita. Ehk lühidalt: Eesti ei vaja praeguseid poliitikuid, sest summa summarum on nad kõik oma erinevuses ühtemoodi kasutud. Mulle Kaimar Karu meeldib, kirjutab Erakonna Eestimaa Rohelised kaasjuht Kaspar Kurve.

See, et muidu õudu äratanud valitsuses osalenud EKRE suutis täita niivõrd vastutusrikka (ütleksin lausa, et ühe olulisima) ministritooli Kaimar Karuga, kes erinevalt oma eelkäijast tehnoloogilise arengule mõju hinnata suutis, oli kiiduväärt samm.