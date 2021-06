EKRE loosungite taga puudub tegelik sisu

Populism on alternatiiv, mida meil vaja pole

Eestlased vajavad riigi tulevikust hoolivaid inimesi

Kaimar Karu. FOTO: Mihkel Maripuu

Ainus, mille eest EKRE täna seisab, on võimuiha, kirjutab ettevõtja Kaimar Karu oma algselt Facebookis ilmunud postituses.

EKRE ei seisa Eesti riigi ja rahva eest. EKRE ei seisa ühegi Eesti ühiskonnagrupi huvide ja vajaduste eest. EKRE huvide kokkulangemine mõne ühiskonnagrupi huvidega on juhuslik ning ajutine.

Ainus, mille eest EKRE täna seisab, on võimuiha. «Iseseisvus!», «Kultuur!», «Keel!», «Perekond!» ja «Traditsioonid!» on kõigest populismi päikeses vaevunähtavaks pleekinud loosungid buldooseri küljel.

Need loosungid on olulised, sest sõnad nende taga on olulised. Meie kultuur ja traditsioonid, meie keel ja iseseisvus, meie rahva ja riigi kestlikkus. Need on kõik väga olulised teemad. Väga olulised.

EKRE toetajaid, kes usuvad, et seistakse nende huvide eest, ootab aga ees pettumus. Kuid need toetajad on enamasti juba vähemalt korra varem pettunud.

Need loosungid tekitavad inimestes kohati tunde, et äkki nüüd lõpuks on teistmoodi! Sest stiil on teine. Sõnad on teised. Näod on teised. Eristutakse nondest teistest «teistest». Ollakse kõigi ja kõige vastu, mida täna teame ja tunneme. See peab ju midagi tähendama! Ja Riigikogu saalist kostub mürinat …

EKRE toetajaid, kes usuvad, et seistakse nende huvide eest, ootab aga ees pettumus. Kuid need toetajad on enamasti juba vähemalt korra varem pettunud. Neid on vähemalt korra varem petetud teiste erakondade poolt. Enamjaolt rohkem kui korra.

Teised, varasemate koalitsioonide erakonnad on need, kes on suure hulga eestlasi omapäi jätnud. Omapäi jätnud ning nende hääle summutanud. Nende vajadusi ja muresid ignoreerinud. Teeselnud hoolivust ja läbimõeldud strateegiat, tehes samas vähima võimaliku, et võim säilitada. Teinud näo, et seistakse terve Eesti eest, kui tegelikult seistakse omade eest. Omade ja omasuguste.

See, kui palju inimesi järgmiste aastate jooksul taaskord pettub, sõltub peamiselt aga just nendest erakondadest, sest lootuse kaotanutel on nüüd virvatuli, mille poole oma häälega liikuda. Meil võiks olla realistlik alternatiiv, kuid on pelgalt populistlik. Kuid siiski – alternatiiv.

See, kui hästi me saame riigina hakkama tänaste ja homsete reaalsete väljakutsetega ning kui head realistlikud tegevuskavad suudame me kokku panna probleemide lahendamiseks, sõltub just nendest teistest erakondadest. Mitte EKREst. Nad isegi ei ürita.

Aga teised erakonnad täna samuti ei ürita. Ei üritanud juba eile. Kemplemine, süüdistamine ja vorstikauplemine ei ole üritamine. Võimu erakondlik tsementeerimine ei ole Eesti riigi ja rahva huvide eest seismine.

Olen jälle ja jälle kuulnud inimestelt pettunud hinnanguid meie suuremate erakondade suunal. Seda, et Reformierakond on upsakas, mitte edasiviiv. Seda, et Keskerakond on korruptiivne, mitte kaasav. Seda, et Isamaa on tagurlik, mitte konservatiivne. Seda, et Sotsiaaldemokraadid on hääbunud, mitte hoolivad. Seda, et Rohelised on sõnades, mitte tegudes. Seda, et Eesti 200 on elitaarne, mitte uuendusmeelne.

Eesti rahvas ei vaja EKREt. Eesti rahvas ei vaja ka Reformierakonda, Keskerakonda, Isamaad, Sotsiaaldemokraate, Rohelisi ega Eesti 200t.

EKRE aga … EKRE on hinnangute ja meeldivuse osas polariseerivam kui ükski teine, lükates ühiskonna rohkem lahku kui omaaegse Punase mere. EKRE edu taga on ka erakonnajuhtide vaieldamatu osavus, kuid eelkõige teiste erakondade tegemata jäetud ja halvasti tehtud töö tulemus. Aastatepikkuse minnalaskmise, ignoreerimise, upsakuse, hoolimatuse ja rahvast kaugenemise tulemus.

Eesti rahvas vajab riigi tulevikust hoolivaid inimesi. Parlamentaarses demokraatias võiks nende seas olla ka poliitikuid.