Oma kavatsuste ­paljastamise julguse allikas on võim, kuid see võim ei ­lähtu ­woke-sõdalastest endist. Woke-­sõdalasi julgustab asjaolu, et nad tunnevad end võimu ­esindajana, kuna lääne kultuuritööstus on andnud heakskiidu nende ­viimse­päeva õpetusele. Tegemist on revolutsioonilise ahelate murdmisega. ­Sellise käsitluse järgi on inimese sünnipärane sugu, füüsis, keel ja ­kultuur väljastpoolt pealesurutud ­ahelad ja tõeline vabadus on võimalik vaid nende kiuste. Lõpptulemus näeb ette hõõrdumatut (soo-, rassi-, subkultuuri-) identiteetide voolavust ning vabanemist inimkehast ja muudest välistest, subjekti tahtest sõltumatutest ja seetõttu ­rõhuvatest ahelatest.