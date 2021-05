Kõik need tuntud ütlused kehtivad ka möödunud õppeaasta kohta. Kindlasti oli see raske, kuid võib arvata, et enamik gümnasiste tuli katsumusest läbi varasemast tugevamana ning uued ülikooli astujad on paremini valmis iseseisva õppimise oskust nõudva tudengieluga toime tulema.