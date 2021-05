Tõsi on see, et kõik ministeeriumid võtsid uue riigieelarvega endale kohustust teha 4,2-protsendine tegevuskulude kärbe, et olla solidaarne kriisis samuti kõvasti kärpinud erasektoriga. Ja miks: kui Reformierakond jõudis tagasi valitsusse, ootas meid eelarvestrateegias ees miljardi eurone must auk, mille taha oli rahandusminister Martin Helme kirjutatud: «eelarve revisjon». Mingit päris plaani seda miljardit kokku hoida tegelikult ei olnud, aga kulud – needsamad kulud, mis nüüd tuleb üle vaadata – olid nende vastu neljaks aastaks juba planeeritud.