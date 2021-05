Miks peaksid eestimaalased olema valmis kodumaa eest surema, kui vabariigi valitsus ise Eesti riigi kaitsevõimest ei hooli? Või tooma ilmale uusi maksumaksjaid, kelle vaimne ja füüsiline tervis on Stenbocki maja jaoks teisejärguline?

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Ei, me ei kärbi kaitsekulusid, me hoopis suurendame neid,» kõlab valitsuse unenäoline retoorika. Kaitseminister Kalle Laaneti näost paistab lausa füüsiline valu, kui on vaja jälle sama plaat peale panna.