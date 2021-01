Sündimas on täiesti uued ametikohad ja erialad, palju on automatiseeritut, vajatakse üha enam lühikesi uue tehnoloogia õppe sutsakaid. Bologna 3+2 aastaste programmide kõrvale on saabumas nanokraadid. Tekib võimalus oma haridus eri kõrgharidusasutuste moodulite põhjal ise kokku panna.