FOTO: Lonas

Kui tundub, et pruutpaaril on juba kõik olemas, muutub pulmakingi leidmine parajaks pähkliks. Lõppude lõpuks ei taha sa ju oma sõpru mitte ainult üllatada, vaid teha neid ka õnnelikuks praktilise ja vajaliku kingitusega. Et seda pähklit oleks lihtsam katki murda, kasuta neid 5 praktilist kingiideed. Tavalise klaasikomplekti või sentimentaalse pildiraami asemel kingi mugavust, head puhkust ja hubasust.

Madrats

Abielu alguses on vaja rajada hubane ja mugav kodu. Üks kõige vajalikematest asjadest värske paari kodus on kvaliteetne madrats magamistoas. See kingitus ei täienda vaid paari magamistuba, vaid kindlustab ka une kõrge kvaliteedi ja täieliku lõdvestumise. Kui sa tahad paari kodu sellise kingitusega soojendada, kuid pole voodi mõõtudes või paari vajadustes või magamisharjumustes kindel, anna soovitud toote kohta pidulikult pakendatud kinkekaart. Anna neile teada, et selline kingitus panustab suurelt nende puhkamise kvaliteeti. Ja kui soovite rohkem teada saada, kuidas madrats teie tervist mõjutab, võite lugeda ka seda artiklit.

Kattemadrats

See on veel üks kingitus, mis parandab puhkamist ja mugavust. Palju kompaktsemad kattemadratsid on õhemad ja ideaalsed vana magamisaluse uuendamiseks. Kui sa tead, et uus paar hakkab magama diivan-voodil, võib kattemadrats olla suurepärane lahendus, mis suurendab nende unemugavust isegi sellistes tingimustes. Kattemadratsist saab suurepärase kingituse neile, kes on juba mõnda aega koos elanud- õrn meeldetuletus, et õnnelik suhe ei vaja mitte ainult pidevat suhtlust vaid ka korralikku puhkust.

Padjakomplekt

Kui madrats või kattemadrats tundub kingituse jaoks liiga suur või kallis, on värske abielupaar kindlasti rõõmus komplekti kõrgkvaliteetsete patjade üle, mis panustavad parema magamiskeskkonna loomisesse. Selline kingitus on kasulik reisimisel või lihtsalt igapäevaselt kasutades. Vastupidiselt traditsioonilisele pidulike nõude komplektile, mida tavaliselt tuuakse välja ainult erilistel puhkudel, hinnatakse kvaliteetset patja igal õhtul. Pehmed või kõvad, kohevad või siidised samuti ergonoomilised padjad, mis kohanevad ideaalselt kaela kujuga, lasevad noorel paaril igal õhtul vajuda sügavasse, tähendusrikkasse unne.

Voodipesu komplekt

Kui sa tahad uue pere koju tuua rohkem hubasust ja soojust, vali neile sentimentaalsete, dekoratiivsete kinkide asemel välja kodutekstiil. Pehme ja kohev, hele või midagi vinge mustriga võib iga magamistoa muuta tõeliseks uneoaasiks. Kvaliteetse voodipesu puudutus aitab nautida meeldivaid tundeid ja mugavat und. Mustrid ja värvid varieeruvad klassikalisest eriti lõbusa või geomeetriliseni, nii et kõige sobivama voodipesu komplekti leidmine võib kujuneda lõbusaks väljakutseks tõestada, kui hästi sa oma sõpru tunned.

Voodikate