Arutelu tööandjate makstavate haigushüvitiste üle valdavalt Vabariigi Valitsuse väljaöeldu kaudu meedias on võtnud kummalised pöörded.

On ütlematagi selge, et iga töötaja haiguslehele jäämine on tööandjale tõsine peavalu ja kulu samal ajal, sest töö tuleb ikka ära teha. Kanda ühtlasi veel täiendavaid kulutusi haigushüvitiste näol niigi raskes majanduslikus seisus pole kõikidele tööandjatele jõukohane.