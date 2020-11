Täna toimub Riigikogu täiskogus kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelu. Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed on õpetajaameti väärtustamise ja järelkasvu teema käsitlemisel käitunud erakordselt riigimehelikult: tunnistatud on tõsise probleemi olemasolu, olukorra kaardistamiseks ning võimalike lahenduste leidmiseks on juba oktoobris korraldatud laiapõhjaline ja struktuurne kaasamine. Toimunu on olnud läbipaistev: kaasatud huvigruppide esitatud seisukohad ning istungite protokollid on avalikud. Õpetajate seisukohtadesse on suhtutud lugupidavalt – ka see on õpetajaameti väärtustamise viis. Õpetajaskond tajub, et komisjoni liikmete erakondlikust kuuluvusest sõltumata kõnetab õpetajate nappuse teema kultuurikomisjoni liikmeid reaalselt ning nad püüavad olukorda lahendada. Tänane haridusvaldkonna kriis on mitmetahuline ning sügav. Kuivõrd edukalt seda lahendada suudetakse, sõltub juba valitsemise tulemuslikkusest.