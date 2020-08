Tallinna Kunstihoone ehitati kultuurkapitali rahaga Tallinna peaväljakule 1934. aastal. Tegemist oli riiklikult tähtsa kultuuriobjekti ja sümbolehitisega, millesarnast Eestis varem ei olnud. Järgmise 86 aasta jooksul ei ole kunstihoone kordagi läbinud kapitaalremonti, mille tõttu on hoone amortiseerunud. Maja seintes on vajumisest tingitud praod, puudub ventilatsioon, küttesüsteem on puudulik. Elektri- ja küttesüsteem pärineb osaliselt aastast 1934, ruumides pole nõuetele vastavat valgustust ning valve- ja tulehäiresüsteeme. Suurt saali valgustava klaasist lae kohal on ajutine renn läbi katuse sadava vihmavee aknast välja juhtimiseks.